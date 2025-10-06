Wieder Trauer in der Familie von Tina Turner: Der Sohn der legendären Sängerin, Ike Jr., ist tot. Der Musiker wurde 67 Jahre alt.
Ike Turner Jr. (1958-2025), der Sohn von Tina Turner (1939-2023) und Ike Turner Sr. (1931-2007), ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Das berichtet unter anderem die "New York Post". "Mit großer Trauer geben wir den Tod meines Cousins Ike Turner Jr. bekannt", erklärte Tina Turners Nichte Jacqueline Bullock in einem Statement für die Zeitung. "Junior war für mich mehr als ein Cousin, er war eher ein Bruder, da wir zusammen in derselben berühmten Familie aufgewachsen sind."