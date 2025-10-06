Wieder Trauer in der Familie von Tina Turner: Der Sohn der legendären Sängerin, Ike Jr., ist tot. Der Musiker wurde 67 Jahre alt.

Ike Turner Jr. (1958-2025), der Sohn von Tina Turner (1939-2023) und Ike Turner Sr. (1931-2007), ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Das berichtet unter anderem die "New York Post". "Mit großer Trauer geben wir den Tod meines Cousins Ike Turner Jr. bekannt", erklärte Tina Turners Nichte Jacqueline Bullock in einem Statement für die Zeitung. "Junior war für mich mehr als ein Cousin, er war eher ein Bruder, da wir zusammen in derselben berühmten Familie aufgewachsen sind."

Bullock fügte in ihrem Statement über den Verstorbenen hinzu: "Als Sohn von Tina und Ike Turner zeigte sich sein Talent schon früh, denn es gab kein Instrument, das er nicht spielen wollte. Obwohl er schon früh eine Vorliebe für das Schlagzeug entwickelte, bestanden meine Tante und seine Mutter, Tina Turner, darauf, dass er sein Schlagzeug nach jedem Üben abbaute. Dies führte dazu, dass er sich für das Keyboard begeisterte. Schließlich half Junior bei der Leitung der Bolic Sound Studios, den von seinem Vater Ike Turner gegründeten Aufnahmestudios." Ike Turner Jr. sei ein gefragter Toningenieur gewesen, so seine Cousine.

Daran starb Ike Turner Jr.

Dem Promiportal "TMZ" verriet Jacqueline Bullock zudem, dass Ike Jr. am Samstag in einem Krankenhaus in Los Angeles an Nierenversagen gestorben sei. Sie sagte dem Bericht zufolge, er habe seit Jahren mit schweren Herzproblemen zu kämpfen gehabt, sein Gesundheitszustand soll sich seit einiger Zeit verschlechtert haben. Anfang September habe er außerdem einen Schlaganfall erlitten.

Ike Jr. wurde 1958 als Sohn von Ike Sr. und dessen Ex-Partnerin Lorraine Taylor geboren. Tina Turner, die von 1962 bis 1978 mit Ike Sr. verheiratet war, adoptierte ihn als kleines Kind.

In den letzten Jahren hielt sich Ike Turner Jr. den Berichten zufolge weitgehend aus der Öffentlichkeit fern, blieb aber mit dem Nachlass seiner beiden Eltern verbunden. Ike Turner starb 2007, Tina Turner im Jahr 2023.