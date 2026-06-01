Familie starb bei Flugzeugabsturz: Daraus zieht Jessica Klepser Kraft nach dem großen Verlust

Zweieinhalb Jahre nach dem Tod ihrer Töchter und ihres Ex-Manns Christian Oliver, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen, spricht Jessica Klepser erneut über ihren Verlust. Die Frage nach dem Warum lässt sie bis heute nicht zu.
Jessica Klepser hat Unfassbares erlebt: Vor zweieinhalb Jahren starben ihre beiden Töchter Madita (damals 10) und Annik (damals 12) sowie ihr Ex-Ehemann, Schauspieler Christian Oliver (1972-2024) bei einem Kleinflugzeugabsturz vor der Karibikinsel Bequia. In einem Interview mit RTL öffnet sie sich nun erneut zu der Tragödie. "Wir waren wahnsinnig körperlich miteinander. Das fehlt mir einfach. Ich würde sie einfach gerne noch mal spüren", so Klepser.