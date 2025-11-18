Die beliebte Familiensaga geht weiter: Im Januar 2026 kehren die Schöllack-Frauen an drei aufeinanderfolgenden Abenden ins ZDF zurück. "Ku'damm 77" führt die Geschichte im turbulenten Berlin der 1970er-Jahre fort - mit RAF-Terror, Drogenszene und Disko-Fieber.
Es geht wieder nach Berlin: Nach "Ku'damm 56" (2016), "Ku'damm 59" (2018) und "Ku'damm 63" (2021) kehrt die preisgekrönte Familiensaga um die Schöllack-Frauen zurück. Jetzt stehen die Sendetermine für die vierte Staffel fest: Am 12., 13. und 14. Januar 2026 zeigt das ZDF jeweils um 20:15 Uhr die drei neuen 90-Minuten-Folgen. Wer nicht warten möchte, kann ab dem 27. Dezember 2025 sechs 45-Minuten-Episoden in der ZDF-Mediathek streamen.