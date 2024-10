Ethel Kennedy (1928-2024), Menschenrechtsaktivistin und Witwe von Robert F. Kennedy (1925-1968), ist gestorben. Das haben ihr Enkel Joe Kennedy III (44) und ihre Tochter Kerry Kennedy (65) in ähnlich lautenden Statements via Social Media mitgeteilt.

Die Kennedy-Familie verabschiedet sich "mit unseren Herzen voller Liebe"

"Mit unseren Herzen voller Liebe geben wir das Ableben unserer Mutter Ethel Kennedy bekannt", schreibt Kerry Kennedy. Jene sei am Morgen des 10. Oktober an den Folgen von Komplikationen nach einem Schlaganfall, den die 96-Jährige in der vergangenen Woche erlitten hatte, verstorben. "Neben ihrem lebenslangen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte hinterlässt unsere Mutter neun Kinder, 34 Enkelkinder und 24 Urenkel sowie zahlreiche Nichten und Neffen, die sie alle sehr geliebt haben."

Kennedy sei eine gläubige Katholikin gewesen und den Hinterbliebenen spende es Trost, zu wissen, dass sie jetzt mit "der Liebe ihres Lebens, unserem Vater Robert F. Kennedy", sowie weiteren verstorbenen Familienmitgliedern wie ihren Kindern David und Michael wieder vereint sei. Die Familie bittet darum, für Ethel Kennedy zu beten.

Ethel Kennedy feierte 96. Geburtstag im großen Familienkreis

Im April hatte Ethel Kennedy noch ihren 96. Geburtstag in großem Kreis gefeiert, wie Joe Kennedy III auf der Social-Media-Plattform X geteilt hat. Er hatte damals ein Foto veröffentlicht, das sie im Kreise ihrer vielen Liebsten gezeigt hatte.

Kerry Kennedy veröffentlichte eine Video-Montage zu Taylor Swifts (34) Lied "Starlight". "Heute ist der 96. Geburtstag meiner Mutter! Um sie zu feiern, hört euch bitte diesen tollen Song an, den Taylor Swift über meine Eltern geschrieben hat", schrieb sie damals in dem Beitrag.

Die Menschenrechtsaktivistin Ethel Kennedy hatte kurz nach der Ermordung ihres Ehemannes unter anderem die Organisation "Robert F. Kennedy Human Rights" gegründet, um dessen Erbe zu ehren und sich für eine friedlichere Welt einzusetzen.