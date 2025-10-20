Familie lebt wieder in Schweden: Prinzessin Madeleine sendet herbstliche Grüße mit Sohn Nicolas

Prinzessin Madeleine von Schweden überrascht ihre Instagram-Follower mit einem herzerwärmenden Schnappschuss ihres Sohnes Nicolas. Der Zehnjährige posiert inmitten bunter Herbstblätter zusammen mit Familienhund Teddy.

Prinzessin Madeleine (43) sendet einen herbstlichen Gruß an ihre 350.000 Followerinnen und Follower. Zu einem Foto von ihrem Sohn, Nicolas von Schweden (10), der mit dem geliebten Familienhund Teddy im bunten Herbstlaub sitzt, schreibt die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (79) und Königin Silvia (81) am Sonntag auf Instagram: "Glücklicher Herbst-Tag!" nebst Herbstlaub- und Herzchen-Emojis.

Ein stimmungsvoller Herbstgruß Das neue Bild strahlt pure Gemütlichkeit aus. Der Zehnjährige wirkt selbstbewusst und natürlich. In Jeans, Sneakers, warmer Jacke und cooler Cap blickt er offen in die Kamera.

Was den Betrachtern sofort ins Auge springt: Der große Bruder von Leonore (11) und Adrienne (7) scheint ordentlich gewachsen zu sein. Erst im Juli hatte Madeleine von Schweden mit einem Foto ihrer drei Kinder einen "glücklichen Sommer" gewünscht.

Mit einem ähnlichen Foto ihres Sohnes, das sie bereits im April geteilt hatte, wünschte die Dreifach-Mutter "allen ein glückliches Osterfest". Auch dort das Motiv: der Junge mit Hund - diesmal auf einer Blumenwiese.

Seltene Einblicke in das Familienleben

Der Instagram-Community gefällt der neue herbstliche Gruß aus Schweden. "Er wird so schnell groß", schreibt ein Fan unter das Posting. Ein anderer Nutzer schwärmt: "Was für ein wunderbares Bild von Prinz Nicolas und dem Vierbeiner." Bereits über 10.000 Likes sammelte die Prinzessin dafür ein. Der Sommer-Gruß gefiel mehr als 30.000 Followerinnen und Followern und das Oster-Foto fast 20.000.

Madeleine von Schweden geht sorgsam mit der Privatsphäre ihrer drei Kinder um, die sie mit ihrem Ehemann, Unternehmer Chris O'Neill (51), hat. Die Familie war erst im vergangenen Jahr aus Florida zurück nach Schweden gezogen. Ursprünglich war der Umzug schon für 2023 geplant, verzögerte sich jedoch, um der Familie mehr Zeit für die nötigen Vorbereitungen zu geben.

"Die USA werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", berichtete Prinzessin Madeleine noch im November letzten Jahres dem "Town & Country"-Magazin. "Ich habe meinen Mann dort kennengelernt, mein erstes Kind wurde in New York geboren, und ich hatte das Glück, sowohl in New York als auch in Miami zu leben. Daher vermisse ich natürlich die Freunde, die wir an diesen Orten gefunden haben, sehr."