Familie lebt wieder in Schweden: Prinzessin Madeleine sendet herbstliche Grüße mit Sohn Nicolas

Prinzessin Madeleine von Schweden überrascht ihre Instagram-Follower mit einem herzerwärmenden Schnappschuss ihres Sohnes Nicolas. Der Zehnjährige posiert inmitten bunter Herbstblätter zusammen mit Familienhund Teddy.
Prinzessin Madeleine (43) sendet einen herbstlichen Gruß an ihre 350.000 Followerinnen und Follower. Zu einem Foto von ihrem Sohn, Nicolas von Schweden (10), der mit dem geliebten Familienhund Teddy im bunten Herbstlaub sitzt, schreibt die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (79) und Königin Silvia (81) am Sonntag auf Instagram: "Glücklicher Herbst-Tag!" nebst Herbstlaub- und Herzchen-Emojis.