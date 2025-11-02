Vom Adelaide Cottage in die geräumigere Forest Lodge: Der britische Thronfolger Prinz William ist mit seiner Ehefrau Kate und den drei Kindern in ein neues Zuhause gezogen. Die Familie will dort nun dauerhaft leben - auch nach der Thronbesteigung.

Inmitten des Skandals um Andrew Mountbatten Windsor (65) gibt es eine weitere Überraschung aus dem britischen Königshaus: Wie "The Telegraph" berichtet, soll der beabsichtigte Umzug der Thronfolgerfamilie in ein größeres Haus bereits erfolgt sein - und damit schneller als vermutet.

Familie lebt sich jetzt ein Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sind demnach mit ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) vom Adelaide Cottage in die Forest Lodge mit acht Schlafzimmern gezogen, die ebenfalls im Windsor-Park steht. Die Familie soll die Herbstferien der Kinder für diesen Schritt genutzt haben und lebe sich nun im neuen Zuhause ein.

Die Pläne wurden erstmals im August angekündigt. Ein Sprecher des Kensington-Palastes erklärte damals, dass die Thronfolgerfamilie noch in diesem Jahr umziehe. Es wird als Neuanfang nach einigen schwierigen Jahren für die junge Familie gesehen. Kurz nach ihrem Umzug von London in die Adelaide Cottage starb Williams Großmutter, Königin Elizabeth II. (1926-2022). Im Jahr 2024 erhielten sowohl Prinzessin Kate als König Charles III. (76) eine Krebsdiagnose. Während der Monarch weiterhin behandelt wird, gab die Prinzessin von Wales im Januar bekannt, dass sie in Remission sei.

Auch nach Thronbesteigung soll es der Wohnsitz bleiben

Forest Lodge soll nun das Zuhause der Familie "für immer sein". Auch, wenn William irgendwann den Thron bestätigt, werde das Anwesen der Wohnsitz bleiben, heißt es. Das Herrenhaus aus den 1770er Jahren liegt nur rund 6 Kilometer vom Adelaide Cottage entfernt, bietet aber wesentlich mehr Platz. So gibt es etwa acht statt vier Schlafzimmer. 1829 war das Haus vom Crown Estate erworben worden.