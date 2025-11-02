Vom Adelaide Cottage in die geräumigere Forest Lodge: Der britische Thronfolger Prinz William ist mit seiner Ehefrau Kate und den drei Kindern in ein neues Zuhause gezogen. Die Familie will dort nun dauerhaft leben - auch nach der Thronbesteigung.
Inmitten des Skandals um Andrew Mountbatten Windsor (65) gibt es eine weitere Überraschung aus dem britischen Königshaus: Wie "The Telegraph" berichtet, soll der beabsichtigte Umzug der Thronfolgerfamilie in ein größeres Haus bereits erfolgt sein - und damit schneller als vermutet.