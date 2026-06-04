Kronprinzessin Mette-Marit war am Donnerstag im Rikshospitalet in Oslo. Ob es sich um einen akuten Notfall oder einen geplanten Termin handelte, blieb unklar. Ihre Lungenfibrose hat sich zuletzt verschlechtert, die Familie eilte zusammen.
Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen war am Donnerstag, dem 4. Juni, im Rikshospitalet in Oslo. Wie die norwegische Zeitung "VG" berichtete, wurden sie und Kronprinz Haakon (52) am frühen Nachmittag von der königlichen Residenz Skaugum in Asker von ihrer Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) zum Krankenhaus gefahren. Begleitet wurde die Familie von einem Sicherheitsfahrzeug des Inlandsgeheimdienstes PST. Ob es sich um einen akuten Notfall oder einen regulären Kontrolltermin handelte, blieb zunächst offen.