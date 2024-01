Familie: Ingolf Lück freut sich über Berufswahl seiner Tochter

Köln - Moderator und Schauspieler Ingolf Lück ("Die Wochenshow") hat sich erfreut darüber gezeigt, dass seine Tochter Lily in seine Fußstapfen tritt. "Ich freue mich, den Staffelstab in der Familie weiterzugeben. Wie der alte Bauer, der langsam seinen Hof übergibt", sagte der 65-Jährige der Zeitschrift "Bunte". Anders als bei den bäuerlichen Gepflogenheiten wolle er aber gerne noch ein bisschen im Tagesgeschäft mitmischen.

Lily Lück ist seit Kurzem in der ARD-Kultserie "Sturm der Liebe" zu sehen. Die 24-Jährige sagte in "Bunte", dass für sie ein Studium in Medizin, Jura oder Chemie nie infrage gekommen sei: "Ich habe also ein Praktikum bei einer TV-Produktion gemacht und schnell festgestellt, dass ich vor die Kamera will und auf die Bühne - wie Papa!"