Nach Gerüchten um eine Ehekrise macht Amy Schumer reinen Tisch: Die Schauspielerin und ihr Mann Chris Fischer gehen nach sieben Jahren Ehe getrennte Wege. In einem Instagram-Statement spricht Schumer von einer "schwierigen Entscheidung".
Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Amy Schumer (44) und ihr Ehemann Chris Fischer (45) haben sich getrennt. Das bestätigte die Schauspielerin und Komikerin am Freitag auf Instagram. Zu einem Foto, das die beiden gemeinsam in der New Yorker U-Bahn zeigt, schrieb Schumer: "Blah blah blah, Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden."