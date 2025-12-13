Nach Gerüchten um eine Ehekrise macht Amy Schumer reinen Tisch: Die Schauspielerin und ihr Mann Chris Fischer gehen nach sieben Jahren Ehe getrennte Wege. In einem Instagram-Statement spricht Schumer von einer "schwierigen Entscheidung".

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Amy Schumer (44) und ihr Ehemann Chris Fischer (45) haben sich getrennt. Das bestätigte die Schauspielerin und Komikerin am Freitag auf Instagram. Zu einem Foto, das die beiden gemeinsam in der New Yorker U-Bahn zeigt, schrieb Schumer: "Blah blah blah, Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden."

Das Paar, das im Februar 2018 in Malibu geheiratet hatte, wolle für den gemeinsamen Sohn Gene David (6) weiterhin zusammenhalten. "Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren", so die "Trainwreck"-Darstellerin in ihrem Statement. Die Trennung erfolge "freundschaftlich und in gegenseitigem Respekt". Schumers Fazit: "Familie für immer."

Typisch Schumer: Humor trotz Herzschmerz

Auch in dieser schwierigen Situation verlor Amy Schumer ihren charakteristischen Humor nicht. Mit einem augenzwinkernden Kommentar räumte sie gleich mit möglichen Spekulationen über die Trennungsgründe auf: Es liege weder daran, dass sie abgenommen habe und nun "einen heißen Kerl abschleppen" könne, noch daran, dass auch ihr Mann als "heißer James-Beard-prämierter Koch" problemlos eine neue Partnerin finden könnte.

Die Trennungsnachricht kommt nicht völlig überraschend. Bereits Anfang Dezember hatte Schumer in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Beitrag angedeutet, dass es in ihrer Ehe kriselt. Damals schrieb sie noch hoffnungsvoll: "Daumen gedrückt, dass wir das durchstehen - er ist der Beste." Auch erklärte sie, warum sie auf Fotos ohne Ehering zu sehen war: Sie trage grundsätzlich keinen Schmuck.

Noch Mitte November hatte eine Quelle dem Magazin "People" versichert, das Paar arbeite "privat an normalen Problemen, die Paare in langjährigen Ehen haben". Beide seien "der Beziehung verpflichtet". Am 6. November hatte Schumer selbst noch in einer Instagram-Story betont: "Chris und ich sind noch verheiratet." Kurz darauf löschte die Schauspielerin sämtliche älteren Fotos von ihrem Instagram-Profil, auch alle Bilder mit ihrem Noch-Ehemann.

Verheiratet seit 2018

Die Komikerin und der Profikoch lernten sich 2017 kennen und gaben sich nur wenige Monate später das Jawort. Im Mai 2019 kam Sohn Gene David zur Welt. Der Versuch, ein zweites Kind zu bekommen, blieb erfolglos. 2020 unterzog sich Schumer einer künstlichen Befruchtung, 2021 mussten ihr wegen ihrer Endometriose-Erkrankung Gebärmutter und Blinddarm entfernt werden.