Familie fährt beim Rosenmontagszug mit: Die Geissens feiern Karneval in Köln

1 Alaaf! Carmen und Robert Geiss fahren beim Kölner Rosenmontagszug mit. Foto: ddp/FlashPic

Carmen und Robert Geiss sind mit ihren Töchtern in ihre alte Heimat Köln gereist und nehmen am Rosenmontagszug teil. Die Aufnahmen werden bereits am Abend in einer Sonderfolge im Fernsehen laufen.











Im Rahmen der aktuellen Staffel "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" sind Robert (61), Carmen (59), Davina (21) und Shania Geiss (20) samt Opa Reinhold zum Rosenmontagszug in Köln gereist. Um 10 Uhr sind sie zu einer fünfstündigen Fahrt auf einem der Wagen gestartet und werfen jede Menge Kamelle und Strüßjer ins Partyvolk. Das Besondere: Die Aufnahmen sind bereits am Abend ab 20:15 Uhr in einer Sonderfolge bei RTLzwei zu sehen.