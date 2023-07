1 Thu-Hang Schmid aus Hemmingen hat die Pandemie in Südkorea erlebt. Foto: privat

Thu-Hang Schmid lebt im Kreis Ludwigsburg, hat aber die Zeit seit Beginn der Corona-Pandemie in Südkorea verbracht. Jetzt kehrt sie zurück nach Deutschland – mit gemischten Gefühlen. Denn in Asien geht man ganz anders mit dem Virus um als hier. Besser?









Hemmingen - Nein, mit uneingeschränkter Vorfreude kehrt Thu-Hang Schmid nicht nach Hemmingen im Kreis Ludwigsburg zurück. 15 Monate lang haben sie, ihr Mann Steffen und der kleine Sohn in Südkorea gelebt; in Suwon, rund 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul. Steffen Schmid war dort für die Firma Trumpf bei einem Auslandseinsatz. Beinahe die komplette bisherige Coronapandemie hat die junge Familie also nicht in Deutschland, sondern in Südkorea miterlebt. „Darüber sind wir sehr froh“, gibt Thu-Hang Schmid zu.