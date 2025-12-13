Familie des Ex-Fußballprofis: Krebskranke Tochter Delani - Diekmeiers sprechen über Ängste

«Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Delani zu sein», sagt die Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis Dennis Diekmeier. Die Hoffnung ruht auf einem radioaktiven Mittel – doch die Angst bleibt Begleiter.
Würzburg/Sandhausen - Der ehemalige Fußball-Profi Dennis Diekmeier und seine Frau Dana haben vor der geplanten neuen Therapie für ihre schwer krebskranke Tochter Delani über ihre Ängste und Wünsche gesprochen. "Im Moment ist Delani unheilbar krank. Und wir hoffen, dass es ihr lange gut geht und es dann irgendwann irgendwas gibt, was man probieren kann, dass sie gesund macht", sagte Dana Diekmeier in einem längeren Interview des Paares mit Moderator Riccardo Basile für die Sky-Reihe "Meine Geschichte". "Du musst einfach das Beste draus machen und hoffen, dass das Wunder passiert und sie gesund wird."