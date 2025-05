Familie Bundschuh: Wir machen Camping: Der neue Film kommt im Juni

Endlich ist es so weit, der neue Film der Kult-Komödienreihe "Familie Bundschuh" hat einen Streamingtermin. Im Juni sehen die Fans, was "Wir machen Camping" bei Andrea Sawatzki, Axel Milberg und Co. bedeutet. Die TV-Ausstrahlung steht für Herbst auf dem Programm.

Die Bundschuhs sind zurück und das Chaos ist vorprogrammiert: Am 19. Juni startet der neunte Film der beliebten Reihe "Familie Bundschuh". Unter dem Titel "Familie Bundschuh: Wir machen Camping" wird die Komödie zunächst in der ZDF-Mediathek verfügbar sein, bevor sie im Herbst 2025 auch im linearen Fernsehen zu sehen sein wird.

Wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht, dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit den bekannten Gesichtern freuen. In den Hauptrollen sind erneut Axel Milberg (68) als Gerald Bundschuh und Andrea Sawatzki (62) als seine Ehefrau Gundula zu sehen. Das Paar, das in der Filmreihe bekanntlich nicht immer am selben Strang zieht, erlebt in der Fortsetzung neue turbulente Abenteuer.

Karrierepläne am Campingplatz

Die Handlung des neuen Films verspricht wieder jede Menge Situationskomik: Gerald überrascht seine Ehefrau Gundula mit einem Camping-Kurzurlaub. Seit Gundula zur Bürgermeisterin aufgestiegen ist und Gerald nach wie vor in der Finanzbehörde arbeitet, sehen sich die beiden nur noch selten.

Doch als sie auf dem Campingplatz ausgerechnet auf Manfred (Gustav Peter Wöhler) treffen, den Vorgesetzten von Gerald, nimmt das Chaos seinen Lauf. Gerald schmiedet einen Plan, um Manfred, der bald in den Ruhestand gehen wird, von seinen Qualitäten zu überzeugen - und natürlich geht dabei so einiges schief. "Das ganz große Chaos" sei vorprogrammiert, heißt es in der Ankündigung.

Liebgewonnene Besetzung

Neben den Hauptdarstellern Milberg und Sawatzki, die seit neun Filmen das Ehepaar Bundschuh verkörpern, sind erneut Judy Winter und Eva Löbau sowie Stephan Grossmann Teil der Besetzung. In den Episodenrollen sind neben Wöhler unter anderem Monika Oschek, Darja Mahotkin und Louis Geld zu sehen.

Die Komödie basiert auf der erfolgreichen Romanreihe von Andrea Sawatzki, die nicht nur vor der Kamera steht, sondern auch die literarische Vorlage liefert. Das Drehbuch stammt von Stefan Kuhlmann, während Franziska Meyer-Price Regie führte.

Die "Familie Bundschuh"-Reihe zählt seit 2015 zu den erfolgreichen Komödien-Formaten des ZDF und läuft im Rahmen des ZDF-Komödien-Sommers 2025.