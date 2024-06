Familie Brodbeck aus Stuttgart: Bauer sucht Nachfolger – mit Erfolg

1 Klaus (links) und Till Brodbeck ist bewusst, wie hoch das Konfliktpotenzial ist, wenn man den Hof innerhalb der Familie übergibt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Klaus Brodbeck übergibt den Hof an seinen Sohn Till. Warum entscheidet sich ein junger Mensch trotz aller Widrigkeiten für die Landwirtschaft? Was will er anders machen? Wer hat künftig das Sagen und wie vermeidet man Konflikte innerhalb der Familie?











Viel Zeit bleibt nicht in diesen Tagen. Als Landwirt gilt es, im Sommer jeden Sonnenstrahl zu nutzen. Aktuell steht bei „Bauer Klaus“ die Getreideernte an. Der Hof an der Lohäcker Straße zwischen Möhringen und Fasanenhof ist seit Generationen ein Familienbetrieb. So wird es auch bleiben, denn Till Brodbeck will in die Fußstapfen seines Vaters treten.