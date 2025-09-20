Familie beim Spiel: Fans wie Tom Kaulitz: Heidi Klums Söhne feiern mit dem FC Bayern

Dass Tom Kaulitz großer Fan des FC Bayern München ist, ist hinlänglich bekannt. Aber auch Heidi Klums Söhne feiern den deutschen Rekordmeister. "Mia san mia", stellt Henry unter seinem neusten Instagram-Post klar.

Die Begeisterung für den FC Bayern München hat die gesamte Kaulitz-Klum-Familie erfasst. Beim Champions-League-Triumph gegen den FC Chelsea (3:1) am Mittwochabend waren nicht nur Super-Fan Tom Kaulitz (36) und seine Frau Heidi Klum (52) in der VIP-Loge der Allianz Arena zu Gast - auch die Söhne des Models, Henry (20) und Johan (18), feierten mit den Münchnern. Ein Foto davon teilte Henry jetzt auf Instagram.

Auf dem Bild posieren die beiden gemeinsam mit Kaulitz, Leni Klums Freund Aris Rachevsky und den verletzten Bayern-Profis Jamal Musiala und Alphonso Davies. Fanartikel des deutschen Rekordmeisters wie Trikots und Schals dürfen dabei nicht fehlen. "Mia San Mia!", kommentierte Henry das Bild mit dem Spruch des Vereins und taggte den FC Bayern sowie die beiden Spieler. Mama Heidi versah das Fanfoto mit einem Herz.

Ganze Familie im Bayern-Fieber

Der FC Bayern hatte bereits auf seinem eigenen Instagram-Account von den prominenten Gästen gepostet - denn natürlich waren auch Bill Kaulitz, Heidi Klum und ihre Tochter Lou dabei. Tokio-Hotel-Kollege Gustav Schäfer ließ sich das Spitzenspiel ebenfalls nicht entgehen.

Tom Kaulitz zeigt immer wieder, dass er ein echter Bayern-Fan ist. In seinem Podcast teilt er regelmäßig die neuesten Ergebnisse mit seinem weniger interessierten Bruder oder zeigt sich beim gemeinsamen Fußballschauen mit seiner Frau. Offenbar hat er damit auch den Rest seiner Patchwork-Familie langsam aber sicher angesteckt.

Gänsehaut-Momente für Tom Kaulitz

Im Spieltags-Vlog des FC Bayern zeigt er sich vor dem Anpfiff dementsprechend aufgeregt. "Bayern-Fan bin ich in L.A. geworden, über die Nationalmannschaft, lange ist es her", erzählt der 36-Jährige über seine München-Liebe. Über die Bayern-Spieler in der DFB-Elf sei er dann zum Verein gekommen.

"Die ganze Zeit habe ich Gänsehaut", schwärmte Kaulitz in der Halbzeitpause. Seine Prognose lag mit 3:0 beim Endergebnis schließlich knapp daneben - dafür traf sein ahnungsloser Bruder Bill mit seinem Tipp von 3:1 ins Schwarze.