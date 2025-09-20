Familie beim Spiel: Fans wie Tom Kaulitz: Heidi Klums Söhne feiern mit dem FC Bayern

Dass Tom Kaulitz großer Fan des FC Bayern München ist, ist hinlänglich bekannt. Aber auch Heidi Klums Söhne feiern den deutschen Rekordmeister. "Mia san mia", stellt Henry unter seinem neusten Instagram-Post klar.
Die Begeisterung für den FC Bayern München hat die gesamte Kaulitz-Klum-Familie erfasst. Beim Champions-League-Triumph gegen den FC Chelsea (3:1) am Mittwochabend waren nicht nur Super-Fan Tom Kaulitz (36) und seine Frau Heidi Klum (52) in der VIP-Loge der Allianz Arena zu Gast - auch die Söhne des Models, Henry (20) und Johan (18), feierten mit den Münchnern. Ein Foto davon teilte Henry jetzt auf Instagram.