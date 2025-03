Familie bedeutet mir alles: US-Model Karlie Kloss erwartet drittes Kind

Karlie Kloss (32) erwartet ihr drittes Kind. Mit mehreren Bildern auf seinem Instagram-Account verrät das Model seinen rund 12,4 Millionen Followerinnen und Followern, erneut schwanger zu sein. Auf einem Schnappschuss hält Kloss ihren jüngsten Nachwuchs auf dem Arm, während zwei weitere Aufnahmen ihr wachsendes Bäuchlein zeigen. Auf dem vierten Foto ist zu sehen, wie sich ihre beiden Söhne umarmen. "Drei sind eine Party", schreibt Kloss zu der Bilderreihe.

In einem Interview mit der "Vogue" äußerte sich Kloss ebenfalls zu ihrer Schwangerschaft und betonte dabei: "Familie bedeutet mir alles." Sie und ihr Ehemann seien "unglaublich dankbar für diesen Segen". Ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten, verrät Kloss jedoch nicht.

Diese Stars gratulieren

Unter ihrem Instagram-Beitrag tummeln sich zahlreiche Glückwünsche seitens Fans. Aber auch Promis melden sich in der Kommentarspalte zu Wort. So hinterlassen Kim Kardashian (44) und Yolanda Hadid (61) jeweils drei Herz-Emojis, während Paris Hilton (44) schreibt: "Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe". Karolína Kurková (41) kommentiert: "Ich freue mich so für euch!!!"

Karlie Kloss und ihr Ehemann Joshua Kushner (39), mit dem sie seit gut sieben Jahren verheiratet ist, sind bereits Eltern von zwei gemeinsamen Kindern: Sohnemann Levi (4) kam im März 2021 zur Welt. Sein jüngerer Bruder Elijah (1) wurde im Sommer 2023 geboren.