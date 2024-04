1 Zurzeit ist Lio öfter von seinen Geschwistern getrennt. Aber eigentlich will die fünfköpfige Familie zusammen sein. Foto:

Der Achtjährige ist älter, naturverbundener und abgedrehter als seine Brüder. Er ist Autist – und seine Waiblinger Familie zunehmend ratlos. Aus Anlass des Tages des Autismus sprechen die Eltern über die für die ganze Familie herausfordernde Situation.











Er liebt sein Forscherzimmer mit viel Holz und Pflanzen, sammelt leidenschaftlich Insekten und kleine Tiere. Auch mit Büchern kann er trotz Lese-Rechtschreibschwäche etwas anfangen, selbst wenn lesen wohl nie zu seinen Lieblingshobbys gehören wird. Zahlen faszinieren ihn da schon mehr. Vieles bringt er sich selbst bei. Lio hat Ahnung von Dingen, bei denen keiner so genau weiß, wo und wie er es sich angeeignet hat. An guten Tagen scheint alles in Ordnung bei dem Achtjährigen mit dem wachen Blick und dem hübschen Gesicht. An schlechten Tagen sieht die Sache anders aus. Und der Grat ist schmal.