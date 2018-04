Falschparker in Stuttgart Polizei führt nächtliche Abschleppaktion durch

Von bpu 28. April 2018 - 10:10 Uhr

Bei einer nächtlichen Aktion hat die Polizei zahlreiche Falschparker abgeschleppt (Archivbild von 2017). Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag Dutzende Fahrzeuge von Falschparkern in der Stuttgarter Innenstadt abgeschleppt. Einige Fahrzeughalter kamen gerade noch rechtzeitig zu ihrem Auto.

Stuttgart-Mitte - In Stuttgart-Mitte hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt 54 Fahrzeuge abgeschleppt.

Die so genannte „gezielte Schwerpunktaktion“ fand zwischen 20 Uhr und 2.15 Uhr in der Innenstadt statt. Das Augenmerk der Beamten lag dabei vor allem auf Falschparker, die in Brandschutz- oder Fußgängerzonen parkten sowie auf Autofahrer, die widerrechtlich Behindertenparkplätze nutzten.

Acht Fahrzeughalter kamen laut Polizei noch rechtzeitig zu ihren Fahrzeugen und konnten damit das Abschleppen verhindern. 74 Autofahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem Bußgeld rechnen.