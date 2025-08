Falschparker am Stuttgarter Poser-Eck

1 Die Baken sind eine vorläufige Maßnahme. Das Eck Steinstraße/Nadlerstraße soll umgestaltet werden. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Zugeparkte Ecken rund ums Stuttgarter Rathaus: Die Stadt greift nun durch und lässt reihenweise abschleppen. Wiederholungstätern dräuen drastische Maßnahmen.











Die Ecke Nadlerstraße/Steinstraße zwischen Rathaus und leerstehendem Kaufhof hat seit einiger Zeit den Spitznamen „Posereck“ weg. Weil dort unter anderem vor allem junge Männer mit Angeberautos ihre Runden vor dem Publikum der gastronomischen Betriebe drehen, ist die Ecke zu diesem zweifelhaften Ruhm gekommen. Das ist aber nur ein Problem, das die Verkehrsüberwachung der Stadt mit dem Bereich hat. Das Falschparken ist hier auch ein großes Thema. Sowohl Poserautos als auch normale Fahrzeuge stehen dort häufig im Park- oder gar Halteverbot. Am Wochenende hat die Stadt durchgegriffen: In einer Schwerpunktaktion wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag 24 Fahrzeuge abgeschleppt, in der Zeit von 22 bis 2 Uhr. Im Einsatz waren fünf Abschleppunternehmen.