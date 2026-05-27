Falschmeldung zum Tod: Fans trauern zu früh um „Stayin’ Alive“-Sänger Barry Gibb

1 Eine inzwischen abgeschaltete Facebook-Seite sorgte mit einer Falschmeldung über den Tod des letzten überlebenden Barry Gibb für Aufregung im Internet (Archivfoto). Foto: Joe Giddens/Press Association Im/Joe Giddens

Auf einer Facebook-Seite wird fälschlicherweise der Tod des Bee Gee-Sängers vermeldet. Die Zahl der Facebook-Likes zeigt, welche Kreise das zieht.











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Mit einer Falschmeldung zum Tod des letzten überlebenden Bee Gees Barry Gibb hat eine inzwischen abgeschaltete Facebook-Seite für Aufregung im Internet gesorgt. Die Seite „R.I.P. Barry Gibb“ sammelte innerhalb kurzer Zeit fast eine Million Likes, wie das Promiportal „TMZ“ berichtete. Auf der Seite wurde fälschlicherweise der Tod des 79-jährigen Bee-Gee-Sängers verkündet, dessen markante Falsettstimme die größten Hits der Band prägte.