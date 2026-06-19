Falschmeldung bei der WM: Moderatorin verkündet Tod von Messis Vater – Fauxpas hat gravierende Folgen

Bei einer Livesendung berichtet die Moderatorin Florencia Pena, der Vater von Lionel Messi sei gestorben. Eine Falschmeldung, die für mehrere Mitarbeiter schwerwiegende Folgen hat.
Auf die Gala folgte der vermeintliche Schock: Lionel Messi zeigte bei seinem ersten WM-Auftritt gegen Algerien (3:0), dass er auch mit seinen 38 Jahren noch zu den besten Fußballern des Planeten gehört. Der achtmalige Weltfußballer erzielte alle drei Tore für die Albiceleste – und sorgte somit im Alleingang für einen perfekten Start des Titelverteidigers.