Falschinfos im Netz: Strobl sagt russischen Geheimdiensten den Kampf an

Die Landesregierung will den Kampf gegen Desinformation im politischen Bereich aufnehmen. Die Frage ist: Ist sie schnell genug?
Das Beispiel ist besonders krass, aber es zeigt, wie Lügen im Netz in die reale Welt wirken können. Nach der Amokfahrt an Rosenmontag 2025 verbreiteten sich Fotos von einem Personalausweis im Netz, mit der Information den Täter zu zeigen. Doch der abgebildete damals 33-Jährige, mit arabisch anmutendem Namen, hatte gar nichts mit der Tat zu tun. Das half ihm wenig, der Mann und seine Familie mussten unter Polizeischutz gestellt werden, bis die Sache aus der Welt war. Im Netz hielt die Polizei dagegen.