Corona-Krise in Baden-Württemberg Firma in Mühlacker unter Quarantäne – 19 Corona-Infizierte

In einem Unternehmen in Mühlacker im Enzkreis sind 19 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Die gesamte Belegschaft steht nun unter Quarantäne. Was die Firma herstellt, blieb weitestgehend unklar.