Falsches Signal aus Kornwestheim: Klimawandel interessiert sich nicht für klamme Kassen
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Auch für Balkon-Solaranlagen gab es bisher finanzielle Unterstützung. Foto: picture alliance/dpa

Beim Thema Klimaschutz darf es keine Kompromisse geben. Die Anregung aus der Kornwestheimer Lokalpolitik, ein wichtiges Förderprogramm zu beenden, sendet eine fatale Botschaft aus.

Die Stadt Kornwestheim könnte das Förderprogramm „Wir stärken Klima“ einstellen. Ein fatales Signal. Denn wenn die Stadt und ihre Vertreter schon sagen – allen voran die Grünen –, Klimaschutz ist nur notwendig, wenn es uns finanziell gut geht, geht diese Botschaft auch in Richtung aller Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt: Sich ums Klima zu kümmern, ist zwar irgendwie wichtig, aber sobald es unbequem wird, sollte man es auch bleiben lassen.

 

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Selbst bei sofortigem Stopp aller CO2-Emissionen werden Hitzewellen und -rekorde in Europa künftig häufiger. Je später Netto-Null-Emissionen erreicht werden, desto schlimmer wird es.

Nur: Dem Klimawandel – und allen dazugehörenden Wetterkatastrophen von Überschwemmungen bis hin zu extremer Dürre – ist es völlig egal, wie voll das Säckel der Stadt gerade ist. Er wartet nicht, bis es den kommunalen Haushalten wieder bessergeht.

Im Gegenteil: Wer heute am Klimaschutz spart, wird morgen gehörig draufzahlen – und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Es gibt Themen, bei denen darf es keine Kompromisse geben. Klimaschutz gehört dazu. Wenn die Politik dieses Credo nicht aufrechterhält, wie kann sie es dann von ihren Bürgern erwarten?

 