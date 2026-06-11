Falsches Signal aus Kornwestheim: Klimawandel interessiert sich nicht für klamme Kassen

1 Auch für Balkon-Solaranlagen gab es bisher finanzielle Unterstützung. Foto: picture alliance/dpa

Beim Thema Klimaschutz darf es keine Kompromisse geben. Die Anregung aus der Kornwestheimer Lokalpolitik, ein wichtiges Förderprogramm zu beenden, sendet eine fatale Botschaft aus.











Link kopiert



Die Stadt Kornwestheim könnte das Förderprogramm „Wir stärken Klima“ einstellen. Ein fatales Signal. Denn wenn die Stadt und ihre Vertreter schon sagen – allen voran die Grünen –, Klimaschutz ist nur notwendig, wenn es uns finanziell gut geht, geht diese Botschaft auch in Richtung aller Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt: Sich ums Klima zu kümmern, ist zwar irgendwie wichtig, aber sobald es unbequem wird, sollte man es auch bleiben lassen.