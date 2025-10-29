Falscher Vertrag in Filderstadt: „Keine Entschuldigung“ – Vodafone bringt krebskranken Rentner zur Verzweiflung

Ein 78-jähriger erhält von Vodafone einen Vertrag, den er nicht abgeschlossen hat, mehr als ein Dutzend Mails und die Daten einer anderen Kundin. Doch Vodafone reagiert nicht.
Theo M.s unendliche Geschichte beginnt mit einer kurzen Mail. Am 22. September, 18:57 Uhr, erhält der Rentner aus Filderstadt elektronische Post von Vodafone: „Ihre Vertragszusammenfassung“, heißt es, „damit haben Sie alles auf einen Blick.“ Im Blick ist allerdings nur ein Link, auf den er klicken solle. 15 Sekunden später folgt ein Code, mit der Theo M. seine E-Mail-Adresse bestätigen solle – aus Datenschutzgründen.