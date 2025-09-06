Falscher Straftaten-Alarm: Haltlose Warnmeldungen, vorgetäuschte Straftaten – Was steckt dahinter?

Lügenbaron Münchhausen hätte seine helle Freude: Böswillig oder arglos verbreitete Falschnachrichten über Straftaten breiten sich in der Region Stuttgart aus.
Der kleine Felix ist entführt worden. In Nürtingen. Und in Waiblingen. Wie auch Mia – in Asperg. Oder Paula in Winnenden. In lokalen Chatgruppen von Facebook oder Instagram verbreiten sich wortgleiche Hilfs- und Fahndungsaufrufe von angeblich vermissten Kindern mit der Bitte, diese weiter zu teilen. Die Entführungen sind frei erfunden. Falsche Verbrechen, haltlose Warnmeldungen, vorgetäuschte Straftaten, gefakte Fahndungen: In der Region Stuttgart häufen sich derzeit unterschiedlichste Fälle von falschem Alarm. Was steckt dahinter?