Falscher Polizist in Kornwestheim „Kommissar Schneider“ ergaunert über 1000 Euro

Von Rafae Binkowski 23. Januar 2018 - 12:09 Uhr

Täuschend echt: Falsche Polizisten sind derzeit eine beliebte Betrugsmasche. Foto: dpa

Schon wieder ein falscher Polizist: In Kornwestheim wird ein 84-jähriger Mann um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen. Eine Welle solcher Anrufe rollt derzeit durch die Region.

Kornwestheim - Wenige Tage nach einer wahren Lawine von Anrufen falscher Polizeibeamter haben die Täter wieder zugeschlagen: Ein 84 Jahre alter Mann wurde zwischen Donnerstag und Montag von bislang unbekannten Tätern mit der Masche „falscher Polizeibeamter“ in die Irre geführt und um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen. Mehrfach meldete sich ein „Kommissar Schneider“ telefonisch bei dem Senior aus Kornwestheim. Er befragte ihn hinsichtlich seiner Finanzlage und gab vor, nach einem Einbruch in der Nachbarschaft Täter festgenommen zu haben.

Der Senior solle der Polizei nun als eine Art „Lockvogel“ helfen, an die Hintermänner heran zu kommen. Hierzu müsse er Geld über einen Transferdienst in die Türkei schicken. Der Mann befolgte die Anweisungen des vermeintlichen Beamten und suchte schließlich Rat bei seinem Sohn, der unverzüglich die Polizei informierte. Die Ermittlungen dauern an.

Die Masche liegt seit zwei Jahren im Trend

Erst vor einer Woche ware es in Kornwestheim, im Strohgäu und Teilen des Landekreises Ludwigsburg zu zahlreichen Anrufen gekommen, die meisten Senioren reagierten jedoch clever und schalteten sofort die Polizei ein. So haben 16 Angerufene allein vergangene Woche die Polizei eingeschaltet. Die Masche ist seit zwei Jahren bei Betrügern sehr beliebt, inzwischen kooperieren die Ermittler sogar mit den Banken, um den Kriminellen auf die Schliche zu kommen.

Die Polizei gibt daher folgende Tipps: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.