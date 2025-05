Falscher Bankmitarbeiter in Tamm: Daten weitergegeben und Zahlungen bestätigt

Eine 57-Jährige aus Tamm (Kreis Ludwigsburg) erhielt am Montag einen vermeintlichen Anruf ihrer Bank. Von ihrem Konto seien verdächtige Abbuchungen abgegangen. In Wahrheit telefonierte die Frau allerdings mit einem Betrüger.

Ein falscher Bankmitarbeiter hat eine 57-Jährige aus Tamm um mehrere Tausend Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte am Montag gegen 13 Uhr bei der Frau angerufen und ihr mitgeteilt, dass die Sicherheitsabteilung der Bank verdächtige Abbuchungen von ihrem Konto festgestellt habe.

Der Betrüger tätigt mehrere Überweisungen

In dem folgenden Gespräch, das sich über gut zwei Stunden zog, übermittelte die Frau dem Betrüger verschiedene persönliche Daten. Zudem bestätigte sie per Online-Banking auf Wunsch des vermeintlichen Bankmitarbeiters hin sämtliche Zahlungsanweisungen, die dieser in die Wege leitete. Erst später fiel der Frau auf, dass sie um ihr Geld gebracht worden ist, woraufhin sie Anzeige erstattete.