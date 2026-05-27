Eine Facebook-Seite erklärte Barry Gibb fälschlicherweise für tot. Sein Familienumfeld gab Entwarnung und erklärte, dass der ehemalige Bee-Gees-Sänger gesund und munter sei.
Barry Gibb (79) lebt. Trotzdem sorgte eine Falschmeldung über den angeblichen Tod der Bee-Gees-Legende für Aufsehen. Laut "TMZ" verbreitete sich das Gerücht über eine Facebook-Seite namens "R.I.P. Barry Gibb", die fast eine Million Mal geliked worden sein soll und inzwischen nicht mehr auffindbar ist. Viele User hätten der Falschmeldung zunächst geglaubt. Das Promiportal stellte jetzt unter Berufung auf das Familienumfeld klar: Gibb ist gesund und glücklich in seinem Anwesen im Raum Miami.