Eine Facebook-Seite erklärte Barry Gibb fälschlicherweise für tot. Sein Familienumfeld gab Entwarnung und erklärte, dass der ehemalige Bee-Gees-Sänger gesund und munter sei.

Barry Gibb (79) lebt. Trotzdem sorgte eine Falschmeldung über den angeblichen Tod der Bee-Gees-Legende für Aufsehen. Laut "TMZ" verbreitete sich das Gerücht über eine Facebook-Seite namens "R.I.P. Barry Gibb", die fast eine Million Mal geliked worden sein soll und inzwischen nicht mehr auffindbar ist. Viele User hätten der Falschmeldung zunächst geglaubt. Das Promiportal stellte jetzt unter Berufung auf das Familienumfeld klar: Gibb ist gesund und glücklich in seinem Anwesen im Raum Miami.

Der Musiker ist der letzte noch lebende Mitgründer der Bee Gees. 1958 rief er die Popband mit seinen jüngeren Brüdern, den Zwillingen Robin und Maurice Gibb ins Leben. Maurice Gibb starb 2003 an den Folgen einer Darmverdrehung und eines Darmverschlusses. Er wurde 53 Jahre alt. Robin Gibb verlor mit 62 Jahren den Kampf gegen Darm- und Leberkrebs.

Weltweit erfolgreiche Popgruppe

Die Bee Gees zählen zu den erfolgreichsten Popbands der Musikgeschichte. Weltberühmt wurden die Brüder vor allem in den 1970er-Jahren mit Disco-Hits wie "Stayin' Alive", "Night Fever" oder "How Deep Is Your Love". Besonders der Soundtrack zum Film "Saturday Night Fever" machte die Bandmitglieder zu internationalen Stars. Insgesamt verkauften die Bee Gees mehr als 200 Millionen Tonträger weltweit.

1969 löste sich die Band wegen Streitigkeiten kurzzeitig auf, bevor die Brüder im Jahr darauf wieder zusammenfanden. Nach dem Tod von Maurice Gibb im Jahr 2003 erklärten Barry und Robin Gibb das Aus der Band. 2009 kündigten sie dann ihr Live-Comeback an und hatten vereinzelte Auftritte.