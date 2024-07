Falsche Polizisten schlagen in Kornwestheim zu: Geld wird als Beweismittel gebraucht

Es ist eine wahrlich fiese Masche: Telefonbetrüger geben sich derzeit im Kreis Ludwigsburg vermehrt als Polizisten aus, um Senioren um ihr Geld zu bringen. Nachdem bereits am Montag eine 90-Jährige in Ludwigsburg mehrere Tausend Euro an einen Unbekannten übergeben hat, fiel nun auch ein 85-Jähriger aus Kornwestheim auf einen entsprechenden Anruf herein.

Bankmitarbeiter verbreiten angeblich Falschgeld

Wie die Polizei mitteilt, war der Senior am Dienstag gegen 10.30 Uhr kontaktiert worden. Ihm wurde am Telefon berichtet, dass Mitarbeiter einer örtlichen Bankfiliale wohl Falschgeld in Umlauf bringen. Um den Verdacht zu erhärten, wurde der 85-Jährige darum gebeten, an einem der Automaten in der Johannesstraße mehrere Tausend Euro als Beweismittel von seinem Konto abzuheben. Dem kam der Senior nach, das Geld übergab er schließlich gegen 12.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße einem Unbekannten. Dieser wird als 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte die Kapuze seines Pullovers über den Kopf gezogen.

Nach der Geldübergabe riefen die Betrüger den 85-Jährigen erneut an, und baten ihn darum, auch noch bei einer Bankfiliale in Ludwigsburg eine hohe Summe abzuheben. Glücklicherweise brach zwischenzeitlich der Kontakt über das Mobiltelefon ab – woraufhin der Geschädigte die 110 wählte und so von dem Betrug erfuhr. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen oder weitere Betroffene, die sich unter 08 00 / 1 10 02 25 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de melden mögen.