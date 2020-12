Falsche Polizisten in Tamm unterwegs

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 21-Jähriger wird am Samstag am Bahnhof in Tamm von zwei Betrügern angesprochen, die sich als Polizeibeamte ausgeben und 2000 Euro von ihm fordern – weil er angeblich gegen die Corona-Verordnung verstoßen hat.

Tamm - Zwei bislang unbekannte Betrüger haben am Samstagnachmittag am Bahnhof in Tamm (Kreis Ludwigsburg) versucht, einen 21-Jährigen um 2000 Euro zu bringen, indem sie sich als Polizeibeamte ausgegeben und ihn beschuldigt haben, gegen die Corona-Verordnung verstoßen zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war der 21-Jährige zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr am Bahnhof und rauchte eine E-Zigarette, als die beiden Männer, die uniformähnliche Kleidungsstücke anhatten, auf ihn zukamen und ihn darauf hinwiesen, dass er keine Maske trage und gegen die Ausgangssperre verstoße. Sie forderten 2000 Euro.

Der Mann erwiderte, dass er kein Bargeld bei sich habe. Daraufhin durchsuchten die Betrüger den 21-Jährigen und räumten ihm die Möglichkeit ein, einen Bankautomaten aufzusuchen, um das Geld dort abzuheben. Sofern er hierauf nicht eingehen würde, wurden ihm weitere Konsequenzen auf dem Polizeirevier angedroht.

Der 21-Jährige geht den Betrügern nicht auf den Leim

Dem 21-Jährigen kam das Vorgehen sowie das Verhalten der beiden Unbekannten allerdings ungewöhnlich vor, weshalb er die Örtlichkeit verließ und auch auf die weiteren Einschüchterungsversuche der falschen Polizeibeamten nicht einging. Die mutmaßlichen Betrüger gaben schließlich auf, stiegen in ein schwarzes BMW Coupé der 1er Serie ein und fuhren in Richtung Bietigheim-Bissingen davon.

Der 21-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: Der Wortführer ist etwa 1,90 Meter groß, kräftig und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hat einen dunklen Teint mit gepflegtem Vollbart und dunklen kurzen Locken. Der zweite Mann war etwa 1,60 Meter groß, ebenfalls zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte eine normale Statur, einen blonden Drei-Tage-Bart sowie blonde Haare. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07142/4050 bei der Polizei zu melden.