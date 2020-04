Falsche Polizisten in Ludwigsburg

1 In Ludwigsburg waren Betrüger mit der Masche „Falscher Polizist“ erfolgreich. Foto: picture alliance / dpa/Rolf Vennenbernd

In Ludwigsburg ist eine ältere Frau auf falsche Polizisten hereingefallen. Die Betrüger hatte an zwei Tagen hintereinander bei der Seniorin angerufen. Ein Bankmitarbeiter informierte schließlich die Polizei.

Ludwigsburg - Betrüger haben eine Seniorin aus Ludwigsburg-Eglosheim um mehrere tausend Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter am Montag gegen 18 Uhr telefonisch bei der Frau gemeldet und sich als Polizisten ausgegeben. Sie erzählten ihr, dass sie Einbrecher festgenommen hätten, die vorgehabt hätten, bei der Seniorin einzusteigen. Sie wiesen die Ludwigsburgerin an, sich einzuschließen.

Um ihr Erspartes zu schützen, so der Rat der Betrüger, solle sie ihr Bargeld vor die Haustür zu legen. Als einer der Männer das Geld abholte, beobachtete ihn die Frau. Er soll zwischen 20 und 25 Jahren alt sein. Der Täter ist von normaler Statur und circa 1,55 Meter groß. Bei der Abholung trug er vermutlich einen sogenannten Jethelm mit Visier.

Am Dienstagmorgen meldeten sich die Betrüger dann erneut. Diesmal behaupteten sie, dass auch Bankmitarbeiter in einen Betrug verwickelt seien, die Frau solle dabei helfen, sie zu überführen und dazu ihre Konten leeren. Wieder tat die Seniorin das, was ihr geraten worden war. Nachdem sie ein erstes Konto geleert hatte und bei einer zweiten Bank Geld abheben wollte, wurde ein Mitarbeiter des Geldinstituts stutzig. Er wies die Dame auf den möglichen Betrug hin und alarmierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0 71 41 / 18 9 um Hinweise – vor allem zu dem mit Täter, der den Helm trug. Er war vermutlich am Montag in der Hirschbergstraße unterwegs.