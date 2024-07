Falsche Polizisten in Ludwigsburg: Betrüger täuschen Überfall auf Nachbarin vor

1 Den Namen der Frau hätten die „Polizisten“ auf einem Zettel am Tatort gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine 90-Jähriger aus Ludwigsburg hat am Montag einen Anruf erhalten, in dem von einem Überfall auf ihre Nachbarin erzählt wurde. Die Staatsanwaltschaft brauche nun Geld.











Telefonbetrüger greifen zu den verschiedensten Maschen, um ihre Opfer um ihr Geld zu bringen. Einen Fall von „Falsche Polizeibeamte“ hat es jüngst in Ludwigsburg gegeben: Eine 90-Jährige erhielt am Montag einen Anruf, in dem ihr Unbekannte mitteilten, dass es einen Überfall auf ihre Nachbarin gegeben habe. Im Anschluss hätten Polizisten einen Zettel gefunden, auf welchem der Name der Angerufenen notiert worden sei.