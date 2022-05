1 Ein 15-jähriger Laufbursche ging der Polizei in Böblingen ins Netz. An die eigentlichen Betrüger ist nur scher heranzukommen. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Vergangene Woche wurde eine 78-Jährige in Sindelfingen das Opfer der Betrugsmasche mit „falschen Polizisten“. Jetzt gab es in dem Fall eine Festnahme: Bei der Geldabholung ging der Polizei ein Tatverdächtiger ins Netz. Er ist überraschend jung.















Bereits am Mittwoch vergangener Woche wurde eine 78 Jahre alte Böblingerin Opfer der Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ . Als sie den Betrug am Abend bemerkte, verständigte sie die Polizei und erstattete Anzeige. Noch am selben Abend sowie am Donnerstagvormittag wurde sie erneut von den unbekannten Tätern kontaktiert, die sie weiterhin nach ihrem Vermögen befragten und die Übergabe eines weiteren Bargeldbetrags forderten.

Bei ihren Ermittlungen geriet ein 15-jähriger Jugendlicher ins Visier der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Die Beamten nahmen den Teenager vorläufig fest. Wie die Polizei vermutet, handelt es sich dem jugendlichen Tatverdächtigen wohl um einen von den Telefonbetrügern eingesetzten Geldabholer. Die Beamten übergaben den Jugendlichen nach der Vernehmung an seine Eltern. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Hinweis: In ihrer ursprünglichen Meldung vom 11. Mai hatte die Pressestelle der Polizei die Seniorin irrtümlich noch als Sindelfingerin verortet. Dies ist nun korrigiert.