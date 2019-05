1 Ein echter Kammerjäger bei der Arbeit. In Waiblingen waren zwei Gauner unterwegs. Foto: dpa

Zwei Gauner haben einem 82-Jährigen dreist vorgemacht, sie seien Kammerjäger. Der Waiblinger hatte über ein 0800-Nummer Hilfe wegen eines Mottenbefalls gesucht. Das Duo nahm ihm 800 Euro ab.

Waiblingen - Zwei Betrüger haben einen 82-jährigen Waiblinger um 800 Euro gebracht, indem sie sich als Kammerjäger ausgaben. Der Mann hatte am Mittwoch wegen eines Mottenbefalls im Internet nach einem Kammerjäger gesucht und eine 0800-Nummer gewählt. Kurz darauf kamen zwei etwa 30-jährige Männer und händigten ihm eine Rechnung von mehr als 600 Euro aus, die er sofort beglich.

Weiterhin wiesen sie ihn an, die Wohnung für etwa zwei Stunden nicht zu betreten. Als der 82-Jährige nach dieser Frist zurückkehrte, stellte er fest, dass die Männer offensichtlich lediglich ein Rostschutzmittel versprüht hatten, um einen chemischen Geruch zu erzeugen. Eine entsprechende leere Sprühdose fand er in der Wohnung. Weiterhin bemerkte er, dass ihm Bargeld in Höhe von rund 200 Euro gestohlen worden war. Die Polizei in Waiblingen (Telefon 0 71 51/95 04 22) bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich bei ihr zu melden.