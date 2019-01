1 Die britische Zeitung "Daily Telegraph" entschuldigte sich bei Melania Trump Foto: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Erfolg für Melania Trump: Die britische Zeitung "Daily Telegraph" hat sich öffentlich bei der First Lady der Vereinigten Staaten für falsche Tatsachenbehauptungen entschuldigt und ihr außerdem eine "erhebliche Summe" bezahlt.

Die britische Zeitung "Daily Telegraph" bittet in einem offenen Brief die US-amerikanische First Lady Melania Trump (48) um Verzeihung. Das konservative Blatt hatte in einem Beitrag mit dem Titel "Das Mysterium der Melania" etliche falsche Behauptungen aufgestellt. "Als Zeichen unseres Bedauerns haben wir zugestimmt, Frau Trump eine erhebliche Summe zu zahlen, sowie ihre Rechtskosten zu übernehmen," heißt es nun in der Erklärung unter der Überschrift "Melania Trump - Eine Entschuldigung".

Man akzeptiere, dass Frau Trump ein erfolgreiches professionelles Model war, bevor sie ihren Mann kennenlernte. In dem Artikel vom 19. Januar hieß es zunächst, Donald Trump (72) habe sie groß gemacht, davor sei sie erfolglos gewesen. Es würde außerdem nicht der Wahrheit entsprechen, dass Melania in der Nacht als ihr Ehemann zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, geweint habe. Außerdem korrigierte das Blatt etliche kleinere Fehler in dem Artikel, wie zum Beispiel, dass sie Donald erst 1998 kennenlernte, nicht wie ursprünglich geschrieben 1996.