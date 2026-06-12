Google muss für fehlerhafte KI-Antworten geradestehen, entschied das Landgericht München I. Das Urteil könnte Folgen für den Umgang mit KI-Inhalten im Internet haben.
München - Der Suchmaschinenbetreiber Google kann für falsche Antworten, die von seiner hauseigenen Künstlichen Intelligenz (KI) generiert wurden, in die direkte Haftung genommen werden. Das hat die auf Presse- und Äußerungsrecht spezialisierte 26. Zivilkammer am Landgericht München I entschieden. Das möglicherweise wegweisende Urteil für die digitale Welt ist jedoch noch nicht rechtskräftig, da Google Rechtsmittel einlegen kann.