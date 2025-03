Falsche Bankmitarbeiter im Kreis Ludwigsburg: Wenn das Telefon klingelt, ist Vorsicht geboten

Shitstorm nach Unfall in Ludwigsburg Kritik an Sternkreuzung: „Kein Wunder, dass es zu Unfällen kommt“

Das Ende des provisorischen Kreisverkehrs an der Sternkreuzung in Ludwigsburg ist absehbar, doch noch vor dem dauerhaften Umbau hat es erneut einen Unfall gegeben. In den sozialen Netzwerken häufen sich daraufhin kritische Kommentare.