1 Joachim Egart kennt sich mit Autos bestens aus.. Foto: Jacqueline Fritsch

Joachim Egart aus Eberdingen (Kreis Ludwigsburg) rückt rund um die Uhr aus, um Autos vom Falschtankern auszupumpen. Obwohl er damit vielen Menschen aus einer misslichen Situation hilft, muss er einiges einstecken.









Sein Chef hat noch gesagt: „Pass auf, dass du dran denkst!“ Denn Joachim Egart ist an diesem Tag zum ersten Mal mit dem neuen Diesel-Pick-up zum Einsatz gefahren – vorher hatte er stets einen Benziner. An der Tankstelle muss er also aufpassen. Trotzdem passiert, was passieren muss: „Ich habe 27 Liter Benzin in das Dieselfahrzeug getankt“, erzählt Joachim Egart. Es war ihm ziemlich peinlich, als er seinen Chef anrufen und beichten musste. Zusammen haben sie den Tank des neuen Autos leer gesaugt – mit dem eigenen Equipment.