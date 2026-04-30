Wie steckt man bei solchen Gagen in finanziellen Problemen oder kommt zu hohen Schulden? Eine derartige Frage könnten sich auch folgende Serienstars in den vergangenen Jahren gestellt haben.
Sie verdienen Millionen, aber irgendwann ist nichts mehr davon übrig... Immer wieder gibt es Stars, die aufgrund von Fehlinvestitionen, falscher Beratung oder einem zu ausufernden Lebensstil in finanzielle Schieflagen oder sogar hohe Schulden geraten. Dies sind fünf weltweit bekannte Serienstars, die in den letzten Jahren wegen finanzieller Angelegenheiten in den Schlagzeilen gelandet sind.