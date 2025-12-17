Fallout bei Prime Video: Überzeugt die Rückkehr der Endzeitserie?

Mit "Fallout" landete Amazons Streamingdienst Prime Video einen gewaltigen Erfolg. Jetzt geht der postapokalyptische Spaß weiter. Kann Staffel zwei nahtlos an das hohe Niveau der Premiere anknüpfen?
Der ehemals als Schauspieler Cooper Howard bekannte Ghul (Walton Goggins, 54) und die oft naiv wirkende Lucy (Ella Purnell, 29), aufgewachsen in einem Vault, wandern zu Fuß durch das Wasteland. Aus einem verlassenen, zerstörten Krankenhaus ruft eine Person um Hilfe. Lucy möchte sofort zur Rettung eilen, doch der Ghul warnt sie eindringlich davor, im Wasteland zu mitfühlend zu sein und sich nicht in unnötige Gefahr zu begeben. Am Ende soll er Recht behalten...