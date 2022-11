1 Lindsay Lohan ist mit einer Hauptrolle zurück auf der Schauspielbühne. Foto: Scott Everett White/Netflix

Wo der Netflix-Weihnachtsfilm gedreht wurde, welche Handlung er hat und welche Schauspieler zu sehen sind, erfahren Sie im Artikel.















Seit dem 10. November 2022 ist der Weihnachtsfilm „Falling for Christmas“ mit Lindsay Lohan auf Netflix verfügbar. Drehort-Mittelpunkt des Films stehen zwei Hotels und ein Skigebiet. Wo das Ganze gedreht wurde, erfahren Sie hier.

Das sind die Drehorte

„Falling for Christmas“ wurde vom 08. November bis 15. Dezember 2022 in Utah, USA gedreht. Für den Dreh wurden zum Teil reale Unternehmen verwendet, um die fiktiven Orte im Film darzustellen. Beispielsweise ist Jakes Unterkunft „North Star Lodge“ in Wirklichkeit das Luxushotel „Stein Eriksen Lodge Deer Valley“ in Park City.

Das Anwesen, das von Sierras Vater geführt wird, befindet sich ebenfalls in Park City und ist in Wirklichkeit das Luxushotel „Goldener Hirsch“. Ein Großteil des Films wurde außerdem in der Hauptstadt Salt Lake City gedreht. Der Kameramann Graham Robbins teilte nach Drehschluss des Films auf Instagram einen Schnappschuss, der vor allem das kalte Winterwetter während des Drehs zeigte.

Darum geht es in „Falling for Christmas“

Hotelerbin Sierra wird von ihrem Vater als Vize-Präsidentin in das Familiengeschäft miteinbezogen, obwohl Sie eigentlich kein Interesse an der Branche hat. Als ihr Influencer-Freund Tad ihr bei einem Skiausflug einen Heiratsantrag macht, erleiden sie beide einen Unfall und werden währenddessen voneinander getrennt. Da das Hotelpersonal glaubt, die beiden seien zusammen verreist, sucht niemand nach Ihnen. Jake, Besitzer eines Bed-and-Breakfast-Hotels, findet Sierra und bringt sie ins Krankenhaus. Da sie unter Gedächtnisverlust leidet und ihre Identität vor Ort nicht geklärt werden kann, bietet Jake ihr vorübergehend ein Zimmer in seiner Unterkunft an, in der Sierra anfängt, aus ihrem verwöhnten Leben auszubrechen und in ein ganz normales Leben einzutauchen.

Die Hauptbesetzung von „Falling for Christmas“

Während Lindsay Lohan in die Hauptrolle der Sierra schlüpft und damit ihre Rückkehr zur Schauspielerei feiert, verkörpert Glee-Star Chord Overstreet den Bed-and-Breakfast-Besitzer Jake. Sierras Vater wird von Jack Wagner gespielt, Influencer und Verlobter Tad von George Young. Jakes Tocher Avy und deren Großmutter Alejandra werden von Olivia Perez und Alejandra Flores gespielt.