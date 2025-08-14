Fall von Jessica Mann: Harvey Weinstein: Dritter Prozess soll noch in diesem Jahr stattfinden

Harvey Weinstein steht womöglich 2025 erneut vor Gericht. Einem New Yorker Richter zufolge soll ein weiterer Prozess wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung im Fall von Jessica Mann stattfinden.
Harvey Weinstein (73) soll ein drittes Mal in einem Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung vor Gericht kommen. Wie "NBC News" berichtet, soll der Prozess noch vor Ende des Jahres stattfinden. Das habe der New Yorker Richter Curtis Farber am Mittwoch erklärt. Dem ehemaligen Filmmogul wird vorgeworfen, die Schauspielerin Jessica Mann 2013 vergewaltigt zu haben. Im Juni konnte sich die Jury in diesem Anklagepunkt nicht einigen.