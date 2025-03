Fall um Blake Lively und Justin Baldoni: Kommt Hugh Jackman zu Wort?

1 Hugh Jackman, Blake Lively und Ryan Reynolds bei einer Premiere von "Nur noch ein einziges Mal" im August 2024 in New York. Foto: (c)Steven Bergman/AFF/ddp images

Im Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni ist noch lange kein Ende in Sicht. Jetzt findet ein neuer prominenter Name den Weg in den Fall: Eine Quelle berichtet, dass Hugh Jackman möglicherweise in das Ganze hineingezogen werden könnte.











Die Nachrichten im Rechtsstreit zwischen den "Nur noch ein einziges Mal"-Schauspielern Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) reißen nicht ab. Hugh Jackman (56) könnte angeblich in den Fall hineingezogen werden, wie eine Quelle der "Daily Mail" wissen will. "Hugh wird im Falle eines Prozesses unter Eid vernommen werden", zitiert die Boulevardzeitung den Insider. Der Schauspieler spielte an der Seite von Livelys Ehemann Ryan Reynolds (48) in "Deadpool & Wolverine" eine der Hauptrollen.