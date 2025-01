Fall Stefan Gelbhaar: RBB entschuldigt sich und kündigt Untersuchung an

RBB entschuldigt sich und kündigt Untersuchung an

1 In der vergangenen Woche wurden Zweifel an den Vorwürfen gegen Gelbhaar laut. Foto: dpa/Julian Weber

Der RBB räumt „schwerwiegende Fehler“ bei der Berichterstattung über Belästigungsvorwürfe gegen den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar ein. Was war passiert?











Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat „schwerwiegende Fehler“ bei der Berichterstattung über Belästigungsvorwürfe gegen den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar eingeräumt. Zugleich kündigte der Sender am Freitag in Berlin eine externe Untersuchung der Vorgänge an. Der RBB habe „Stefan Gelbhaar durch die nicht ausreichend geprüften Veröffentlichungen Unrecht getan“, hieß es. Chefredakteur David Biesinger erklärte: „Wir bedauern diesen Fehler zutiefst und bitten Stefan Gelbhaar um Entschuldigung.“