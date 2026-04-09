Fall Matthew Perry: Ketamin Queen zu 15 Jahren Haft verurteilt

Neues Urteil im Fall von Matthew Perry: Die als "Ketamin Queen" bekannte Jasveen Sangha muss für 15 Jahre ins Gefängnis. Sie hatte das Ketamin geliefert, das Perry das Leben kostete.
Im Todesfall von "Friends"-Star Matthew Perry (1969-2023) ist ein weiteres Urteil gefallen: Jasveen Sangha, bekannt unter dem Spitznamen "Ketamin Queen", ist zu 15 Jahren Bundesgefängnis sowie drei Jahren Bewährung verurteilt worden. Das berichtet unter anderem die "Daily Mail". Die 42-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr in fünf Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter der Verkauf von Ketamin mit Todesfolge. Seit ihrer Festnahme im August 2024 befindet sie sich in Untersuchungshaft.