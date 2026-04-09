Fall Matthew Perry: Ketamin Queen zu 15 Jahren Haft verurteilt

Neues Urteil im Fall von Matthew Perry: Die als "Ketamin Queen" bekannte Jasveen Sangha muss für 15 Jahre ins Gefängnis. Sie hatte das Ketamin geliefert, das Perry das Leben kostete.

Im Todesfall von "Friends"-Star Matthew Perry (1969-2023) ist ein weiteres Urteil gefallen: Jasveen Sangha, bekannt unter dem Spitznamen "Ketamin Queen", ist zu 15 Jahren Bundesgefängnis sowie drei Jahren Bewährung verurteilt worden. Das berichtet unter anderem die "Daily Mail". Die 42-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr in fünf Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter der Verkauf von Ketamin mit Todesfolge. Seit ihrer Festnahme im August 2024 befindet sie sich in Untersuchungshaft.

Anklage zeichnet belastendes Bild US-Staatsanwälte aus dem Central District of California hatten Ende März in 24 Seiten umfassenden Gerichtsunterlagen eine Haftstrafe von 15 Jahren gefordert. Darin bezeichneten sie Sangha als Dealerin, "die Drogen verkaufte, die Menschen schadeten". Als Perrys Tod bekannt wurde, habe sie schlicht weitergemacht. Laut Anklage habe sie einen Mann namens Erik Fleming, mit dem sie zusammenarbeitete, über den Chatdienst Signal angewiesen: "Lösch alle unsere Nachrichten."

Sanghas Verteidiger hatten auf Milde gepocht. Ihre Mandantin habe "ihre Rolle in einem schwerwiegenden kriminellen Verhalten anerkannt". Ein Urteil auf Basis der bereits verbüßten Untersuchungshaft sei angemessen, argumentierten sie.

Sie verkauften Perry 51 Fläschchen Ketamin im Todesmonat

Der Staatsanwaltschaft zufolge verkauften Sangha und Fleming im Oktober 2023 gemeinsam 51 Fläschchen Ketamin an Perry. Die Lieferung ging an Kenneth Iwamasa, Perrys persönlichen Assistenten, der dem Schauspieler das Mittel mehrfach injiziert haben soll - allein am Todestag mindestens dreimal. Am 28. Oktober 2023 wurde Perry leblos in seinem Whirlpool in Pacific Palisades gefunden. Ermittler gaben später bekannt, sein Tod sei durch die Auswirkungen von Ketamin verursacht worden.

Sangha betrieb ihr Geschäft laut Staatsanwaltschaft mindestens seit 2019 von ihrer Wohnung aus, die als Lager, Verpackungsstätte und Verkaufspunkt für Ketamin und Methamphetamin diente. Fleming und Iwamasa, die sich ebenfalls schuldig bekannt haben, sollen noch in diesem Monat verurteilt werden.

Arzt zu 30 Monaten Haft verurteilt

Es ist nicht das erste Urteil im Fall Perry: Ein Arzt, der den Schauspieler in den Wochen vor seinem Tod mit Ketamin versorgt hatte, wurde im vergangenen Dezember zu 30 Monaten Haft verurteilt. Im selben Monat wurde der Arzt, der das Ketamin für Perry besorgt hatte, mit einer Strafe von acht Monaten Hausarrest sowie drei Jahren unter Bewährungssicht belegt.