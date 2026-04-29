Fall Liana: 16-Jährige vor Zug gestoßen - Täter muss in Psychiatrie

Eine 16-Jährige wird in Niedersachsen von einem Güterzug erfasst und stirbt. Ein Gericht hat jetzt entschieden, was mit dem Mann passiert, der das Mädchen in den Tod gestoßen hat.
Göttingen - Nach dem Prozess um den tödlichen Stoß gegen die 16-jährige Liana vor einen Güterzug in Niedersachsen muss der Beschuldigte in die Psychiatrie. Für den 31-Jährigen werde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, sagte der Richter im Landgericht Göttingen. Ein Gutachter hatte bei dem Mann eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert.