Fall in Portugal: Ausgesetzte Brüder dürfen nach Frankreich zurückkehren

Ihre Mutter und ihr Stiefvater setzten sie in Portugal aus, nun sollen sie zurück in ihre Heimat kommen. Die Justiz prüft, wer künftig für die Kinder sorgen soll. Kommen sie zu ihrem leiblichen Vater?
Lissabon/Colmar - Die beiden in Portugal von ihrer Mutter und dem Stiefvater ausgesetzten vier und fünf Jahre alten Brüder dürfen in ihr Heimatland Frankreich zurückgebracht werden. "Die französischen Justizbehörden haben im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit mitgeteilt, dass sie die vorläufige Entscheidung getroffen haben, diese Kinder in die Obhut der Sozialdienste von Colmar zu geben", heißt es in einer Mitteilung des Familien- und Jugendgerichts von Santiago do Cacém im Bezirk Setúbal, aus der portugiesische Medien übereinstimmend zitierten.