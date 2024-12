1 Türen auf Balkonen oder Terrassen stellen in vielen Wohnungen einen Schwachpunkt dar, den Einbrecher nutzen. Foto: dpa/Christin Klose

Auf frischer Tat ist ein Einbrecher am Freitagabend in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ertappt worden. Die Überraschung war auf beiden Seiten groß.











Die Schillerhöhe in Marbach am Neckar gilt als relativ betuchte Wohngegend. Sie ist am Freitagabend zum Zielgebiet eines Einbrechers geworden, der gegen 18.10 Uhr in eine Wohnung am Harzbergweg eindrang. Der ungebetene Besucher erlebte jedoch eine unangenehme Überraschung.