Fall im Kreis Ludwigsburg: Online-Betrug um 650.000 Euro ist auch eine Warnung für alle

Was ist echt, was ist falsch – in der digitalen Welt ist das zunehmend schwer zu unterscheiden. Mit tiefgreifenden Folgen für die reale Welt. Es braucht Mut, da wieder herauszufinden.
Das Schicksal einer Rentnerin aus dem Landkreis Ludwigsburg, die rund 650.000 Euro an international agierende Betrüger verloren hat, hat diese Woche viele unserer Leserinnen und Leser bewegt. Und während die einen sich fragen: „Wie kann man auf so etwas hereinfallen?“, stellen sich die anderen, die ein Stück weit ehrlicher mit sich selbst sind, die Frage: „Hätte mir das auch passieren können?“